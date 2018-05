Melt: Jubiläumstour in Szene gesetzt

Das Zürcher Experience-Design-Büro Melt inszeniert für die Gewerkschaft des Verkehrspersonals (SEV) eine mobile Jubiläumsausstellung, die zur Feier der 100-jährigen Geschichte 2019 durch die ganze Schweiz tourt.

Im Wettbewerb hat sich die Agentur gegen drei Mitbewerber durchgesetzt, wie es in einer Mitteilung heisst. Die von Melt gesetzten konzeptuellen Schwerpunkte, die den SEV überzeugt haben, geben den rund 40'000 Mitgliedern eine Stimme, visualisieren Solidarität als gewerkschaftliches Grundgefühl und gestalten die Ausstellung als Event. Neben dem Lebendigwerden der bewegten Geschichte werden in der Ausstellung auch die Mobilität der Zukunft und die Bedeutung der Gewerkschaft in einer digitalisierten Arbeitswelt thematisiert.(pd/wid)