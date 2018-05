PR Suisse: Judith Lauber ist neue Präsidentin

Die diesjährige Generalversammlung des Berufsverbands PR Suisse fand im Zürcher «Kosmos» statt. Die Mitglieder stimmten allen Anträgen des Zentralvorstands ohne Gegenstimmen zu und erteilten Décharge für das Geschäftsjahr 2017, heisst es in einer Mitteilung.

Im Zentrum stand die Neubesetzung des Präsidiums. Als Nachfolgerin von Peter Eberhard, der dem Verband seit 2013 vorstand, wählte die Generalversammlung Judith Lauber zur neuen Präsidentin. Mit ihr konnte gemäss Mitteilung eine ausgewiesene Fachfrau gewonnen werden.

Judith Lauber schloss ihre Studien an der Universität Basel mit einem lic. phil. I ab. Ihre Fach- und Führungskompetenz erstreckt sich über annähernd 20 Jahre als Leiterin Kommunikation, darunter an der Universität Luzern, bei der kantonalen Verwaltung Luzern, der Gebäudeversicherung Luzern und bei Rotary International. Sie leitet ihre eigene Agentur Lauber Communications, verfügt über das eidg. Diplom als PR-Beraterin (höhere Fachprüfung) und absolvierte einen CAS in politischer Kommunikation an der ZHAW.



«Ich freue mich sehr über die Wahl zur Präsidentin von PR Suisse. Mein Vorgänger übergibt mir einen gut organisierten Verband mit spannenden Projekten. Neue Mitglieder gewinnen, junge Berufsleute einbinden oder Fragen der Berufsethik klären, erachte ich als wichtige Herausforderungen, die sich mir stellen werden», wird die neue Präsidentin in der Mitteilung zitiert.







Neben dem Präsidium wählte die Generalversammlung als Nachfolgerin von Sylvia Würsten Hertha Baumann zur neuen Delegierten der Westschweizer Regionalgesellschaft Société Romande de Relations Publiques SRRP. Sie ist Kommunikationsleiterin der Genfer Bank Reyl & Cie. Alle anderen Vorstandsmitglieder stellten sich für ein weiteres Jahr zur Verfügung. (pd/maw)