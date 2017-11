Migros: Karriereportal für die eigenen 60 Firmen

Die Migros als grösste private Arbeitgeberin der Schweiz lanciert ein gruppenweites Portal, das Auskunft zu den über 60 Unternehmen und Geschäftsbereichen der Migros-Gruppe geben soll. Zu finden sind laut einer Mitteilung Informationen zur Geschäftstätigkeit, den Arbeitsbedingungen, zahlreiche Portraits von Mitarbeitenden und eine umfassende Stellenbörse.

Der Auftritt, der von der Zürcher Agentur The House entwickelt wurde (persoenlich.com berichtete), will es den über 60 Unternehmen und Geschäftsbereiche der Migros-Gruppe erleichtern, ihre eigene Karriere-Webseite in das Portal zu integrieren. Denn jeden Monat schreiben sie – etwa Jowa oder die Estavayer Lait SA (Elsa) oder Migros-Bank, Denner, Globus, Le Shop und Digitec/Galaxus – rund 600 Stellen aus, in ganz unterschiedlichen Branchen wie Detailhandel, Industrie, Finanzdienstleistung oder Gesundheitswesen.

Daher sucht die Migros nicht nur Verkäuferinnen, Bäcker, Marketing-Spezialistinnen, Informatiker und Logistikmitarbeiterinnen, sonder auch Bademeister oder Kulturschaffende.



Jährlich vergibt die Migros-Gruppe zudem mehr als 1'500 Lehrstellen in 50 Berufen. (pd/eh)