Geyst: Kommunikation auf den Spuren der Samurais

Steeltec, ein Unternehmen der in der Schweiz börsennotierten SCHMOLZ + BICKENBACH Gruppe, produziert Spezialstähle für verschiedenste Branchen, insbesondere für die Automobilbranche, die Hydraulikindustrie und den Maschinenbau. Nun hat das Stahlunternehmen eine neue Behandlungsmethode entwickelt, mit welcher jedem beliebigen Standardstahl signifikant verbesserte Eigenschaften mitgegeben werden können – Zähigkeit, Festigkeit und Belastbarkeit erhöhen sich massiv. Dies zahlt sich vor allem beim Einsatz unter Extrembedingungen aus, zum Beispiel bei extremer Kälte oder bei starker Vibration. So eröffnen sich neue Möglichkeiten beim Design und bei der Konstruktion von Bauteilen, heisst es in einer Mitteilung der Agentur.

Geyst übernimmt die spannende Aufgabe, einen Marktauftritt zu entwickeln, der verschiedenste B2B-Zielgruppen adressiert – angefangen mit der Namensgebung bis zu integrierten, international einsetzbaren Kommunikationsmassnahmen.

Die Exzellenz ist im Innern

Der Auftritt beruht auf einer einfachen Erkenntnis: Während mit Xtreme Performance Technology behandelter Stahl äusserlich wie herkömmlicher Stahl wirkt, verbirgt sich seine Exzellenz im Inneren und bietet ein Maximum an innerer Stärke und Widerstandskraft. Um dies zu veranschaulichen setzt auch der Marktauftritt auf einen besonderen Widerstandskämpfer, der für innere Stärke steht: einen Samurai, allerdings mit Stahlstab bewaffnet statt mit Schwert. Im Sinne einer authentischen Inszenierung, wird sogar ein echter Samurai der Neuzeit engagiert: Godi Renz, Kendokämpfer des 6. Dans und Coach des Swiss Kendo Kaders, der die Schweiz an Europa- und Weltmeisterschaften repräsentiert.

Die Kampfkünste des Samurais lassen sich in unterschiedlichsten Kommunikationsmitteln im Online- und Offline-Bereich erleben. Im Mittelpunkt des Auftritts steht die Microsite xtp-technology.com, die Samurai und Xtreme Performance Technology erlebbar macht. Eine digitale Verkaufsdokumentation, eine Broschüre, Fachinserate und ein Messeauftritt runden den Auftritt ab.



Verantwortlich bei Steeltec AG: Guido Olschewski (Head of Quality and Product Development), Dirk Ochmann (Head of Sales), Isabel Wagner (Manager Marketing & Communications), bei Geyst AG: Oliver Schneider, Christian Raissig, Florian Spierling, Sabine Bremermann, Matthias Kadlubsky (Kreation), Robert Lisac, Nicole Zimmermann (Web), Eric van Rekum (DTP), Venanzio Peterle (Bildbearbeitung) Julia Hartung, Steph Huber (Beratung), Roman Emunds (COO); weitere Partner: Patrizio di Renzo @ Visualeyes International AG (Fotografie). (pd)