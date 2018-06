JTI Schweiz reorganisiert den Bereich Corporate Affairs & Communications per 1. Juni 2018. Die Aufgaben sind neu themenbezogen und es gibt neue Ansprechpartner:

Kevin Suter übernimmt die Verantwortung für Regulierung im Bereich Marketing (Selbstbeschränkungen, Werbeverbote, Jugendschutz, usw.) und neue Produkte (E- Zigaretten, Tabakverdampfer, Studien, Dampfen im öffentlichen Raum), wie es in einer Mitteilung heisst. So wird er im Verband der Zigarettenhersteller, Swiss Cigarette, und in der Vereinigung des Schweizerischen Tabakwarenhandels Einsitz nehmen. Desweitern wird er JTI im Schweizerischen Gewerbeverband in der «Allianz der Wirtschaft für eine massvolle Präventionspolitik» vertreten.

Andrea Hausmann betreut bereits Themen rund um Corporate Social Responsibility (etwa Recycling, Schmuggel, Passivrauchen) in verschiedenen Gremien von Swiss Cigarette, dem Schweizerischen Gewerbeverband und Economiesuisse. Ferner gehören Aufgaben rund um die Beziehungen Schweiz-Japan weiterhin in ihren Verantwortungsbereich. Neu wird sie JTI im Verband ProMarca und dem Schweizer Werbe-Auftraggeberverband repräsentieren.

Dominik Banny, bisher verantwortlich für Public Affairs, hat das Unternehmen verlassen. Seine Vertretung in der IG Freiheit übernimmt ad interim Natasja Sommer, Director Corporate Affairs & Communication. (pd/eh)