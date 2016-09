Philippe Oertlé, seit 15 Jahren Leiter Öffentlichkeitsarbeit der Nestlé Schweiz, tritt per 1. Oktober in den Vorruhestand, wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt.

Auf ihn folgt Nina Kruchten, die seit 2005 als Pressesprecherin der Nestlé-Gruppe tätig war und nun Leiterin der Pressestelle Nestlé Schweiz ist.

Sie wird unterstützt von Pressesprecherin Marianna Fellmann, bis vor kurzem Beraterin der Agentur CPC in Genf.

