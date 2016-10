PR-Agentur des Jahres: Lemongrass zuoberst auf dem Podest

Lemongrass scheint fest im Sattel: Die Zürcher PR-Agentur holte sich schon in den Vorjahren den Titel der besten PR-Agentur des Jahres, so auch 2016. Als «solide und bewährt», wird die Agentur von Journalisten beschrieben. Im Ranking, welches der «Schweizer Journalist» in seine aktuellen Ausgabe gedruckt hat, geht Platz 2 an Hirzel.Neef.Schmid.Konsulenten. Prime Communications ist auf Platz 3.

Die jährliche Erhebung fand inzwischen zum 17. Mal statt. 171 Wirtschafts- und Fachjournalisten haben laut «Schweizer Journalist» die Pressearbeit von 80 Unternehmen beurteilt. (pd/eh)