Universum Communications: Leo Marty ist neuer Schweiz-Chef

Universum Communications hat mit Leo Marty einen neuen Chef für die Märkte Schweiz und Österreich ernannt. Martys Hintergrund erstreckt sich über diverse Industrien, in welchen er bei der Safran Gruppe in Osteuropa Management- und Consulting Positionen hielt sowie kommerzielle Verantwortungen hatte. Bei der Page Gruppe war Marty im Schweizer Rekrutierungsbereich tätig, wo er in diversen Management Positionen arbeitete, heisst es in einer Mitteilung von Universum.

In seiner letzten Anstellung leitete Marty die Rekrutierung von Top-Management-Positionen im Industrie-Sektor für Schweizer Firmen. Mit der kombinierten Erfahrung im HR, der Personalbeschaffung von Führungspersonen, Beratungs- und Managementpositionen in der Schweiz und Osteuropa, hat Marty laut Mitteilung einen «perfekten Werdegang» für seine Position bei Universum Schweiz und Österreich. Sein Fokus wird primär auf der Weiterführung von Kunden- und Partnerbeziehungen in der Romandie liegen. Zudem wird Marty den weiteren Ausbau des österreichischen Marktes leiten. Universum hat kürzlich das Team ausgebaut und einen österreichischen Account Manager eingestellt, um dem Interesse des österreichischen Marktes nachzukommen.

Marty hat in den letzten Wochen Seite an Seite mit seinem Vorgänger Yves Schneuwly sowie mit dem ganzen Team zusammengearbeitet, um eine nahtlose Fortführung von des Geschäftes und seiner Führungsaufgabe zu gewährleisten. Schneuwly wechselte zu Xing (persoenlich.com berichtete).

Marty lebt in Biel, ist Vater von zwei Mädchen und spricht fliessend Französisch, Englisch und Russisch. (pd/cbe)