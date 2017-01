Shining Pictures: Leonardo Sanfilippo wird Executive Producer

Shining Pictures holt Leonardo Sanfilippo als Executive Producer an Bord, schreibt die Zürcher Produktionsfirma in einer Mitteilung. In dieser Funktion nimmt Sanfilippo auch Einsitz in die Geschäftsleitung, welche gestärkt werden soll.

Er bringe 14 Jahre Produktionserfahrung in der Filmbranche mit. Zuletzt mit Stationen bei Pumpkin Film, Condor Films und als Partner und Produzent bei Rocket Film. Sein Portfolio umfasst unter anderem Arbeiten für IWC, UBS, VW, Aldi, Migros Bank, Emmi, Ikea, Swisscom, Schweiz Tourismus und Manor. (pd/clm)