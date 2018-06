Die Zürcher Brandingagentur SNK erarbeitet mit der Andreas Messerli AG, einem führenden Unternehmen im Bereich Messe- und Eventbau, die neue strategische Ausrichtung sowie die neue Positionierung und Angebotsstruktur, wie es in einer Mitteilung heisst. Darauf basierend konzipierte und gestaltete die Agentur einen neuen Markenauftritt, der den Shift «vom Messebauer zum Live-Experience-Spezialisten» vermitteln soll.

Im Zentrum des Erscheinungsbilds steht die Website messerli.live. Hier werde die neue Angebotsstruktur übersichtlich präsentiert und die Kernkompetenz «Live Experience» erlebbar. Das «radikal vereinfachte Logo mit aussagekräftigem Claim» sowie Layout, Bildsprache, Typografie und Tonfall sollen dem Unternehmen eine «dynamische, emotionale Präsenz» verschaffen, die in Printanwendungen ebenso gut funktioniere wie in digitalen Kanälen.

Rebranding mit Grossanlass gelauncht

Den neuen Markenauftritt präsentierte Messerli vor viel Publikum. Rund 400 Gäste folgten am 6. Juni der Einladung an die Relaunch-Party in und um den Stadthofsaal Uster, wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt. Für den Anlass verwandelte das Unternehmen zusammen mit zahlreichen Schwestergesellschaften der Messerli Group eine Strasse in eine gemütliche Flaniermeile. Diese habe ein «bunt gemischtes Publikum angezogen und das gute Wetter eine urbane Street-Festival-Stimmung aufkommen lassen.

Anschliessend referierte Andreas Messerli, Inhaber und Verwaltungsratspräsident der Firma, zusammen mit seinen Kollegen aus der Geschäftsleitung über die Zukunft der Begegnung von Menschen und Marken im Stadthofsaal. Die Präsentation des neuen Markenauftritts stand dabei im Mittelpunkt.

Verantwortlich bei Andreas Messerli AG: Andreas Messerli (Inhaber), Hugo Keller (Managing Director), Daniel Wyss (Verkaufsleiter), Juri Camagni (Chief Marketing Officer), Nadia Caruzzo, Mirjam Dietrich (Marketing und Kommunikation); verantwortliche bei SNK Identities AG: Oscar Todeschini, Armin Niederberger (Gesamtverantwortung), Stephan Egloff (Strategie), Israel Mo- reno (Leitung Design), Michael Okraj (Design), Clau Isenring (Text, Konzept), Diego Cortés (Beratung); Partner: Atfront (Konzeption und Design Website), Dream Production (Umsetzung Website), Tinkla (Konzept Social Media). (pd/maw)