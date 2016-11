Axa Winterthur: Lorenz Heinzer neuer Head Communications

Die Axa Winterthur hat Lorenz Heinzer zum neuen Head Communications ernannt, wie das Versicherungsunternehmen in einer Mitteilung schreibt. Er folgt auf Thomas Hügli, der sich nach fast zehn Jahren als Kommunikationschef innerhalb des Unternehmens auf die Weiterentwicklung des Bereichs Corporate Responsibility fokussieren wird.

Der 42-jährige Heinzer leitete bisher den Axa-Newsroom. Vor seinem Wechsel in die Kommunikationsbranche war er als Unternehmenshistoriker und Journalist tätig. «Als Projektleiter und späterer Leiter des Axa-Newsroom hat Lorenz Heinzer die erfolgreiche Transformation unserer Unternehmenskommunikation massgeblich geprägt. Ich bin überzeugt, dass er auch als Head Communications frische Akzente setzen wird», wird Mirjam Bamberger, Head Human Resources & Communications, in der Mitteilung zitiert. Heinzer übernimmt seine neue Funktion per 1. Dezember 2016. (pd/clm)