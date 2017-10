Auftraggeber können in Zukunft schneller, effizienter und zielgerichteter nach dem geeigneten Agenturpartner suchen. Leading Swiss Agencies (LSA) bietet in Zukunft auf der neuen Website eine Evaluationsplattform an, auf der Auftraggeber von jeder LSA-Agentur ein Kurzporträt mit aktuellen Arbeiten abrufen können, heisst es in einer Mitteilung des Verbands. Die Suchfunktion erlaube es Auftraggebern, nach verschiedenen Kriterien wie Kernkompetenzen, Branchenerfahrung, Ort oder Grösse der Agentur zu filtern. Grosses Gewicht legt die Onlineplattform auf den Qualitätsnachweis der LSA-Agenturen: Die führenden Player der Schweizer Agenturszene profilieren sich in erster Linie über ihre aktuellen Arbeiten, die ihre Kernkompetenzen hervorheben. So entstehe für die Auftraggeber ein transparentes Auswahlverfahren. Ausserdem schlägt das System Agenturen mit ähnlichem Profil als Vergleich vor.

LSA auf dem Weg in die Zukunft

«Das Zusammenkommen von Agenturen und Auftraggebern muss heute schneller, effizienter und einfacher erfolgen können», wird der amtierende Präsident, Roman Hirsbrunner, in der Mitteilung zitiert. Als Verband der führenden Agenturen der Schweiz hätte man die Aufgabe, führend voranzugehen und Orientierungshilfe für die Branche zu schaffen, ergänzt er.

Der Schweizer Werbe-Auftraggeberverband (SWA) begrüsst die neue Evaluationsplattform. «Bis anhin gab es für Auftraggeber keine Möglichkeit, die führenden Agenturen der Schweiz auf einer einzigen Plattform zu kanalisieren, nach ihren Kompetenzen und Branchenkenntnissen zu suchen und zu vergleichen», fügt Roland Ehrler, Direktor des SWA laut Mitteilung an.

Nachwuchs fördern

Weiterer Schwerpunkt auf der neuen Website ist die Nachwuchsförderung in der Kommunikationsbranche. Mit der Rubrik Karriere schafft die neue LSA-Website eine Übersicht über die verschiedenen Berufsbilder in der Kommunikation. Konkret werden Wege in die Kommunikationswelt, die unterschiedlichen Berufsbilder sowie Karrieremöglichkeiten aufgezeigt. So können Berufsanfänger mit einem Test spielerisch herausfinden, welche Arbeit am besten zu ihnen passt.

Berufserfahrene finden in der Rubrik Karriere passende Weiterbildungen und neu ist die Seite auch ein Stellenportal. LSA-Agenturen können ihre offenen Stellen und Praktika-Möglichkeiten direkt auf ihrem Porträt ausschreiben. Ob Job oder Agentur, jeder Eintrag kann bequem mit einem Klick zu den Favoriten hinzugefügt werden, ohne dass ein Konto eröffnet werden muss. Wer will, kann sich die Liste per Email zusenden.

Für Agenturen steht eine geballte Ladung Wissen in Merkblättern und Leitfäden bereit. Mehr Informationen gibt es im geschlossenen Mitgliederbereich. Mithilfe von Tags und einer komplexen Suchfunktion sind Informationen nach Stichworten filterbar. Und wer Angaben zum Verband sucht, findet die in der Rubrik zum LSA.

Website von Maxomedia

Entwickelt wurde die Webseite von der Berner Agentur Maxomedia. Viel Wert sei auf einen spielerischen Zugang gelegt worden, heisst es in der Mitteilung. Eine einfache Benutzerführung stand dabei ganz im Zentrum. So führen beispielsweise Querteaser zu verwandten Themen und verschiedene Suchmechanismen wie Exhaustive Research und Exploratory Seeking machen es einfach, Informationen aufzufinden. Für Mobilgeräte wurde auf ein adaptives Responsive-Design gesetzt. Dank einem dynamischen Kacheldesign kann die Webseite problemlos auf allen Geräten wiedergegeben werden.

Mehr Profil, mehr Fokus, mehr Dialog und Drive, Freude, Echtheit – dafür steht Leading Swiss Agencies. Dieser Elan des Aufbruchs widerspiegle sich im Rebranding und in der Gestaltung, heisst es weiter. Für beides war die Agentur Process verantwortlich. Nun werden die neuen Markenwerte auch auf der Website nach aussen getragen.

Verantwortlich bei LSA: Catherine Purgly, Geschäftsführung; Annette Truniger, Projektleitung; Kathrin Leder, Projektleitung Konzept/Umsetzung; verantwortlich bei Maxomedia: Simon Muster, Gesamtverantwortung; Diego Martinez, Art Direction, UI/UX Design; Tatjana Meichtry, Teamleiterin Beratung/Projektleitung; verantwortlich bei Process Group: Fabian Bertschinger, Creative Director; Elmar Müller, Lead Brand Consultant; Séverine Telley, Senior Brand Designer; Sarah Trendle, Digital Designer (pd/wid)