Canon: Lucien Descombes wird neuer Mediensprecher

Marie-Françoise Ruesch leitete die Abteilung Corporate & Marketing Communication bei Canon Schweiz seit 2012. Diese ist aufgrund struktureller Veränderungen innerhalb der Marketingorganisation der Canon Gruppe kuürzlich in den Bereich Marketing & Sales Excellence integriert worden. Die Reorganisation hat nun den Wegfall der leitenden Funktion Rueschs zur Folge, wie es in einer Mitteilung heisst.

Ihre Nachfolge in der Unternehmenskommunikation tritt Lucien Descombes an. Er war seit Mai 2015 zuständig für die Kommunikation der Consumer Imaging Group von Canon Schweiz und ab 2016 auch jener der B2B-Organisation. Descombes übernimmt nun mit dem Bereich Corporate Communication die Verantwortung für die externe Kommunikation und rapportiert zukünftig direkt an Ralph Schmid, Director Marketing & Communication bei Canon Schweiz. (pd/tim)