Am 19. Juni lancierte der Schweizer High-Tech-Hörgeräte-Hersteller Bernafon sein neues Produkt Zerena. Die Lancierung wird von der Ogilvy begleitet, wie die Agentur schreibt. Sie hat bereits seit mehr als 10 Jahren Produkt- und Imagewerbung für Bernafon konzipiert.

Das neue Magazin High Frequency beleuchtet weniger technische Facts und Figures als die bekannten Themenwelten eines Life-Style-Magazins: von Mode über Reisen bis hin zu Kunst und High Tech. Im Zentrum des 40-seitigen Magazins steht die Person von Charles Frey, der seine verschiedenen Geheimnisse für ein stressfreies, relaxtes Leben preisgibt. Die sechs Geheimnisse, die immer in der einen oder anderen Form mit Zerena zu tun haben, werden in die jeweiligen Erlebniswelten integriert.

So umfasst das Magazin Fashion-Shootings genauso wie Artikel zu jüngsten Bar-Trends, inklusive Drink Rezepte und Hot Spots, aber auch eine Reportage zum neuen Gotthard-Tunnel oder die neusten Apps der. Ergänzt, notabene mit realen, eigens für das Magazin akquirierten Fremdinseraten.

Mit High Frequency biete Bernafon den Audiologen in den einzelnen Märkten ein Verkaufsargumentarium, das sowohl den Technologen wie den Enduser anspreche, also gekonnt die B2B- und B2C-Welten der Hörakustik verbinde. Geplant sind laut Ogilvy weitere Ausgaben des Magazins, um die Aufmerksamkeit und das Interesse bei den Audiologen hochzuhalten. Der Kerngedanke der Geheimnisse von Charles Frey wird zudem auch in POS-Massnahmen und Fachpresse-Inseraten weitergeführt.

Verantwortlich bei Bernafon: Bruno Keller (Senior Director, Marketing & Sales Support) und Iris Müller (Project Leader Product Communication); verantwortlich bei Ogilvy Zürich: Gaby Zimmerli (Gesamtverantwortung), Thomas Bolliger (CD), Tino Heuter (AD) und Markus Sidler (Konzept/Text), Michael Agovino (Artikel), Claudia Link Photo Design (Photos) (pd/wid)