Brand Affairs: Mandat bei HMD-Global gesichert

HMD-Global will mit Nokia Smartphones, Mobiltelefonen und Tablets wieder durchstarten, auch in der Schweiz, wie es in einer Mitteilung heisst. Seit Anfang 2017 habe das Unternehmen bereits vier neue Smartphones auf den Markt gebracht. Nokia ist nach der Übergabe der exklusiven Rechte für Smartphones, Tablets und Handys an HMD-Global laut Mitteilung wieder auf dem Vormarsch. Dabei setze das Unternehmen auf moderne Smartphones zu erschwinglichen Preisen, im Fokus stehe die Kombination aus neuester Technologie und den ausgeprägten Sympathiewerten der Marke Nokia.

Brand Affairs unterstützt sowohl HMD-Global als auch Autronic, zuständig für die Distribution der Nokia Phones in der Schweiz, um die Präsenz der Marke in der Schweiz zu stärken. (pd/tim)