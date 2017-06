PR Fact: Mandat bei IT-Hersteller gesichert

Das Aufgabenspektrum umfasst die Unterstützung in der strategischen Kommunikationsausrichtung, der klassischen Medienarbeit, Vertrieb von Testgeräten an Journalisten und Influencers sowie die Integration in die alljährlichen Pressdays von PR Fact in Zürich und Lausanne. «Wir freuen uns sehr über das neue Mandat. Mit Logitech, Ultimate Ears, Jaybird, Sony und nun auch ASUS im Portfolio bauen wir unsere Kompetenz im Consumer Electronics Bereich weiter aus und festigen unsere Position als Lifestyle orientierte Brand-PR Agentur», lässt sich Alois Inderbitzin, Managing Partner von PR Fact, in der Mitteilung zitieren. (pd/tim)