Man's World: Männermesse expandiert nach Italien

Mit der Vision, nicht nur in Zürich Männer mit tollen Marken und Machern zusammenzubringen, denkt Man’s World gemäss einer Mitteilung seit der Gründung an eine gezielte Expansion in weitere Städte, welche sich für das Format eignen. Nebst Städten in Nordeuropa – die Vorbereitungen für die erste Man’s World in Hamburg diesen November würden auf Hochtouren laufen – schätze die Männermesse insbesondere auch Mailand und Barcelona als relevante Märkte ein. Und bereits zwei Jahre nach der Gründung beginne für Man’s World die Reise in den Süden. Gemeinsam mit der italienischen Kommunikationsagentur Campus Fandango Club, welche selber eigene und Auftragsmessen umsetze, werde Man’s World Italia lanciert.

Laut Mitteilung ist zusammen mit dem neuen Lizenznehmer die erste Durchführung von Man’s World Milano im Frühjahr 2018 geplant. Die Expansion in weitere Städte in Italien sei nicht ausgeschlossen.

Bereits 2019 sollen weitere Standorte hinzukommen, und mit «offensichtlichen ersten klar an Man’s World angelehnten Drittformaten in China und in Genf bleibt die Entwicklung von Man’s World spannend», heisst es in der Mitteilung weiter. (pd/tim)