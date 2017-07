CVP Schweiz: Manuel Ackermann wird neuer Kommunikationschef

Mit Manuel Ackermann setzt das Präsidium der CVP Schweiz auf einen ausgewiesenen Kommunikationsfachmann. Seit 2009 arbeitet er bei der Schweizerischen Post. Als Issue Manager prägte er bei der Post die Kommunikation von Grossprojekten wie zum Beispiel der Weiterentwicklung des Postnetzes. Davor war er als politischer Mitarbeiter eines Parlamentariers und als Texter und Konzepter in der Berner PR-Agentur Klarkom tätig, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der 42-Jährige ist verheiratet, Vater von zwei Söhnen und er lebt in der Berner Länggasse. Er ist studierte Politologue an der Universität Genf und schloss das Studium als Betriebsökonom an der Hochschule Luzern ab.

Ackermann folgt auf Thomas Jauch, der ab September eine neue berufliche Herausforderung annehmen wird (persoenlich.com berichtete). Bis zum Arbeitsbeginn von Ackermann, übernimmt die Generalsekretärin Béatrice Wertli die Leitung der Kommunikation. (pd/cbe)