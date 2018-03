ISS Schweiz: Marc Engelhard wird Managing Director Key Accountss

Als Managing Director Key Accounts zeichnet Marc Engelhard ab Mitte Mai bei ISS Schweiz verantwortlich für die Strategie und deren Umsetzung innerhalb des Geschäftsbereichs «Key Accounts Schweiz», wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt. Dazu gehören auch das Data Center Management, das schweizweite Bau-, Projekt- und Umzugsmanagement sowie die Immobilienbewirtschaftung. Der Geschäftsbereich generiert ein Umsatzvolumen von ca. 350 Millionen Franken und beschäftigt rund 2700 Mitarbeitende.

Zusammen mit der Führungscrew soll Engelhard den Geschäftsbereich betreuen, strategisch weiter ausbauen und so zu Stabilität, Wachstum und Erfolg des Facility-Service-Unternehmens beitragen. «Ich bin überzeugt, dass Marc Engelhard dank seines breiten Erfahrungsschatzes in verschiedenen Branchen, seiner ausgewiesenen Führungskompetenz, seinen strategisch- konzeptionellen Fähigkeiten und seiner Umsetzungsstärke die ideale Besetzung für diese Position ist», wird André Nauer, CEO ISS Schweiz, in der Mitteilung zitiert. Engelhard wird gleichzeitig Mitglied der Geschäftsleitung.

Nach Abschluss des Studiums begann Engelhard seine berufliche Laufbahn 2001 bei Mars, wo er in verschiedenen Funktionen tätig war – zuletzt als European Brand Director – und während mehrerer Jahre in Paris und London gearbeitet hat. Nach acht Jahren wechselte er 2009 zum Migros Genossenschaftsbund als Marketing & Communication Director. In dieser Position trug er die Verantwortung für den Aufbau und die Weiterentwicklung des strategischen, analytischen und verkaufsfördernden Marketings des Unternehmens und leitete ein Team von über 150 Personen.Des Weiteren lancierte er erfolgreich verschiedene Kampagnen, beispielsweise im Bereich Nachhaltigkeit mit Generation M oder hinsichtlich Digitalisierung und Kundenbindung mit Cumulus sowie Migipedia.

Zuletzt wechselte er innerhalb des Migros-Konzerns zu Globus und war als Chief Marketing Officer und stellvertretender CEO sowie Mitglied der Geschäftsleitung tätig. In dieser Funktion verantwortete er diverse Divisionen, mitunter das Baumanagement, Store Design, Qualitätsmanagement sowie das Customer Relationship Management, und leitete strategische Initiativen im Kontext der digitalen Transformation und innovativen Serviceerbringung. Im vergangenen August gab er seinen Rücktritt bekannt (persoenlich.com berichtete).

Der 43-jährige schloss eine kaufmännische Lehre ab, verfügt über einen Bachelor of Business Administration der ZHAW und absolvierte unter anderem eine Weiterbildung am IMD Lausanne. (pd/maw)