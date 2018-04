By the way communications: Marco Chiudinelli stösst zum Team

Seit Anfang April verstärkt Marco Chiudinelli das Team von By the way communications. Dies schreibt die Berner Marketing- und Kommunikationsagentur in einer Mitteilung. Der Basler war 18 Jahre lang als Tennisprofi auf der ATP Tour unterwegs und gab Ende 2017 seinen Rücktritt vom Profisport bekannt. Seine berufliche Zukunft sieht er in den Bereichen Sportmanagement und Kommunikation.

«Ich freue mich auf den Start in meine zweite Karriere und bin dankbar, dass mir By the way communications diesen Schritt ermöglicht», wird Chiudinelli in der Mitteilung zitiert. Parallel zu seiner Tätigkeit für die Agentur absolviert er an der Universität St. Gallen einen Sportmanagement-Lehrgang und betreut mit seiner eigenen Firma Chiudinelli Management & Consulting diverse Projekte. (pd/wid)