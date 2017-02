Universität Freiburg: Marius Widmer wird Leiter Kommunikation

Marius Widmer wird per 1. März der neue Verantwortliche der Dienstelle für Kommunikation und Medien der Universität Freiburg. In dieser Funktion sei er auch erster Ansprechpartner für Medienschaffende, heisst es in der Mitteilung dazu. Widmer wechselt vom Bundesamt für Statistik an die Bildungsstätte, wo er die Nachfolge von Gian-Andri Casutt aufnehmen wird.

Während knapp sechs Jahren arbeitete Marius Widmer beim Bundesamt für Statistik in Neuenburg, wo er als Mediensprecher und in diversen führenden Rollen tätig war. Davor wirkte der 37-Jährige bei internationalen Sportverbänden in Lausanne in den Bereichen Kommunikation und Marketing.

Als ehemaliger Student in der Saanestadt kennt Widmer die Universität aus eigener Erfahrung. 2006 schloss er sein Master mit Schwerpunkt Medien- und Kommunikationswissenschaften ab. Stellvertreterin bleibt Farida Khali, die die Dienststelle seit November interimistisch geführt hat. Vorgänger Gian-Andri Casutt leitet seit dem 1. November 2016 die Kommunikation des ETH-Rats. (pd/wid)