Brand Affairs: Marketingmix für eine Schule kreiert

Im Rahmen des 120-jährigen Jubiläums unterzieht sich das traditionsreiche College & Lycée Saint-Charles in Porrentruy JU einer Neupositionierung. Brand Affairs unterstützt die Schule in strategischen Fragen zum Auftritt, Differenzierung, Identität und gesamtheitlicher Kommunikation in Deutsch, Französisch und Englisch, wie es in einer Mitteilung heisst. Der gesamte Marketingmix, welcher neben traditioneller Kommunikation auch Digital- und Direktmarketing berücksichtige, sei ebenfalls durch das Team von Brand Affairs konzipiert und umgesetzt worden.

Das neue Auftreten der Institution soll Zielgruppen im In- und Ausland ansprechen, wobei ein Fokus auf die Schweiz, Deutschland und Frankreich gelegt wird. Passend zum Jubiläum wurde auch die gesamte Alumni Datenbank des Collège & Lycée Saint-Charles zur vollumfänglichen Vernetzung ihrer Schüler neu strukturiert.(pd/wid)