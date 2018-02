Suva: Martin Nellen neuer Leiter Kommunikation

Martin Nellen verfügt über eine langjährige, breite Erfahrung in der Kommunikation und Markensteuerung, schreibt Suva in einer Mitteilung. Er wird bei der UNfallversicherung Nachfolger von Jan Mühlethaler, der nach fünf Jahren Tätigkeit bei der Suva eine neue Herausforderung beim Schweizerischen Versicherungsverband wahrnimmt. Nellen wird seine neue Funktion am 1. März übernehmen. Der 52-Jährige hat an der Universität Bern Volkswirtschaftslehre studiert und mit dem Lizenziat abgeschlossen.

Seine berufliche Laufbahn begann Martin Nellen 1994 bei der Schweizerischen Volksbank. Danach war er während fast zehn Jahren in verschiedenen Führungsfunktionen in der Unternehmenskommunikation und im Marketing der Credit Suisse tätig. 2007 wechselte er zur Helvetia-Gruppe, wo er den Bereich Corporate Communications and Brand Management leitete. (pd/maw)