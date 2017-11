Furrerhugi: Matthias Halbeis wird Senior Consultant

Matthias Halbeis verstärkt ab 1. Januar 2018 als Senior Consultant die strategische Medienarbeit und Storytelling-Kompetenzen der Kommunikationsagentur, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Wir freuen uns uns sehr, mit Matthias Halbeis einen erfahrenen Journalisten an Bord zu holen, der in Geschichten denkt, das mediale, politische und wirtschaftliche System bestens kennt und zudem auch für die Facetten der digitalen Kommunikation sensibilisiert ist», wird CEO Andreas Hugi in der Mitteilung zitiert.

Halbeis hat bei der «Mittelland Zeitung», der «Solothurner Zeitung» und beim «Lagenthaler Tagblatt» über Wirtschaft und kantonale Politik geschrieben. Danach wurde er Nachrichtenredaktor und Nachrichtenchef bei der «SonntagsZeitung». Ab 2014 war er Co-Leiter der Bundeshausredaktion der Blick-Gruppe (persoenlich.com berichtete). Dort hat er insbesondere auch digitale Erzählformen gefördert. Halbeis bringt zudem Newsroom-Erfahrung und Social-Media-Kompetenzen mit. Er hat Geografie und Politikwissenschaft an den Universitäten Bern und Aarhus in Dänemark studiert und wohnt mit seiner Familie in Zürich. (pd/cbe)