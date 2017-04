Argus Data Insights: Medienbeobachter ändert seinen Namen

Ab April 2017 treten die Unternehmen der Argus-Gruppe in der Schweiz und in Deutschland unter der neuen Dachmarke Argus Data Insights im Markt auf. Das gilt auch für das Schweizer Media-Intelligence-Unternehmen Argus der Presse AG mit Sitz in Zürich, welches neu als Argus Data Insights Schweiz AG im Markt auftritt, wie es in einer Mitteilung heisst.



Als Nummer 1 bei Medienbeobachtung, Medienspiegel und Medienanalyse in der DACH-Region konzentriert sich die Argus-Data-Insights-Gruppe neben der Weiterentwicklung des Kerngeschäfts schwergewichtig auf den Markteintritt in die Bereiche Social Media Monitoring/Analytics, kombinierte Paid/Owned/Shared/Earned-Media-Lösungen und integrierte Media-Intelligence-Plattformen. Argus Data Insights hat laut Mitteilung den Anspruch, für Unternehmen der bevorzugte Anbieter von integrierten Business-Intelligence-Lösungen für fundierte Entscheidungen in Marketing, Kommunikation und Strategie zu sein.



Argus Data Insights Schweiz AG und Argus Data Insights Deutschland GmbH (früher Ausschnitt GmbH) zählen in ihren Märkten laut eigenen Angaben zu den führenden Media-Intelligence-Unternehmen. Sie arbeiten seit vielen Jahren eng zusammen und entwickeln sich nun unter der einheitlichen Marke mit vereinten Kräften noch schneller in Richtung Anbieter von Business-Intelligence-Lösungen. «Unsere rund 10’000 Kunden in der DACH-Region profitieren von der Kombination aus über 100 Jahren Erfahrung, einer weltweiten Medienabdeckung, innovativer Technologie, massgeschneiderten Produkten und persönlicher Beratung. Auf diese Erfolgsfaktoren stützen sich die neuen Markenwerte. Wir haben viel Zeit und Wissen investiert, um die Märkte zu analysieren und die zukünftigen Kundenbedürfnisse zu verstehen», wird Ralph Brechlin, CEO der Argus Data Insights Schweiz AG, in der Mitteilung zitiert.



Argus Data Insights Schweiz intensiviert die Geschäftsaktivitäten in der Westschweiz und verstärkt in den kommenden Monaten das Büro am Standort Lausanne. (pd/cbe)