Department of Noise: Michael Stuber verstärkt das Team

Aufbruchstimmung bei Department of Noise: Seit Anfang Jahr ist der Brandingspezialist und Business Designer Michael Stuber mit an Board, wie die Agentur Agentur für Audio Branding und Musikproduktion in einer Mitteilung schreibt. Er unterstützt die Agentur in sämtlichen strategischen Fragen innerhalb von Audio-Branding Projekten und soll Kunden dabei helfen, Klang gezielt und wirksam in der Markenführung einzusetzen. Ausserdem soll er neue Businessideen im Kontext von Marken und Klang zu entwickeln.

Michael Stuber hat in seiner Vergangenheit in Boston erfolgreich eine Audio-Branding-Agentur aufgebaut und geführt. Nach seiner Rückkehr in die Schweiz war er fünf Jahre lang Mitglied der Geschäftleitung des Brand Leadership Circles in Steinhausen und führte die Motion und Sound Agentur «Sensorial Surroundings», welche er strategisch neu positionierte.

Philipp Schweidler, Geschäftsführer von Department of Noise, wird in der Meldung wie folgt zitiert: «Michael ist getrieben von einer unbändigen Neugier, die Zukunft zu entdecken. Er hinterfragt bestehendes und schafft damit den perfekten Nährboden für Neues. Die einzige Konstante in dieser Welt ist die Veränderung! Michael hilft uns, die Agentur weiter zu entwickeln und gleichzeitig die strategischen Kompetenzen auszubauen.» (pd/maw)