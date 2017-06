Stapo Zürich: Michael Wirz wechselt zur Stapo Winterthur

von Christian Beck

Michael Wirz, Chef Fachbereich Kommunikation, verlässt die Stadtpolizei Zürich per Ende September und wechselt zur Stadtpolizei Winterthur, wie er in einem persoenlich.com vorliegenden E-Mail an «Kollegen, Partner und Freunde» schreibt. In Winterthur folgt Wirz auf Peter Gull, Leiter Medien und Kommunikation. Gull geht Ende Jahr in Pension.

«Es reizt mich, die Gesamtverantwortung für die Kommunikation eines urbanen Polizeikorps zu übernehmen – und ich schätze die kurzen Dienstwege. Die Stadtpolizei Winterthur ist diesbezüglich sehr fortschrittlich und misst der Kommunikation einen sehr hohen Stellenwert zu», sagt Wirz auf Anfrage von persoenlich.com.

Als Kommunikationsleiter sei er bei der Stadtpolizei Winterthur direkt dem Kommandanten unterstellt, zudem sei er dann Mitglied der Geschäftsleitung. «So wird Kommunikation tatsächlich zur Managementaufgabe, was meiner Vorstellung von moderner Unternehmenskommunikation entspricht», sagt der 41-Jährige. «Ganz abgesehen davon mag ich Winterthur sehr gerne, und ich freue mich, für die Sicherheit in dieser einzigartigen Stadt arbeiten zu dürfen.»

@StadtpolizeiZH auf Twitter aufgebaut

In Erinnerung werden Wirz viele interessante Einsätze, Begegnungen und Projekte bleiben: «Vor allem aber die Auswirkungen der Digitalisierung der Welt auf die Polizeikommunikation. Ich durfte die Entwicklung der Kommunikation von der klassischen Medienmitteilung per Fax zu einer dialogischen Kommunikation auf den verschiedensten Kanälen miterleben und begleiten.»

Wirz war massgeblich daran beteiligt, dass die Stadtpolizei Zürich in der Schweiz als das aktivste und innovativste Polizeikorps auf den Sozialen Medien gilt (persoenlich.com berichtete). So zählt die Stapo Zürich auf Twitter mittlerweile gegen 75'000 Follower.

«Penetrante zürcherische Unbescheidenheit»

Vermissen wird der Kommunikationschef «vor allem mein tolles Team, all die langjährigen Kolleginnen und Kollegen und unzählige Begegnungen mit fantastischen Menschen». Nicht nachtrauern wird er hingegen den «teilweise doch sehr langen Dienstwegen in einer so grossen Stadtverwaltung». Und ebenfalls nicht vermissen wird er «vielleicht auch etwas die penetrante zürcherische Unbescheidenheit. Ich darf das als langjähriger ehemaliger Stadtzürcher sagen», so Wirz mit einem Lachen.

Wirz absolvierte 1998 nach abgebrochenem Publizistik- und Recht-Studium die Polizeischule bei der Stadtpolizei Zürich und arbeitete anschliessend an verschiedenen Orten als Polizeibeamter, «unter anderem längere Zeit als Streifenwagenfahrer im Kreis 4». 2006 wechselte er als Mediensprecher in den Mediendienst der Stadtpolizei, 2007 wurde Wirz zum Stellvertretenden Leiter und 2012 zum Chef des Fachbereichs Kommunikation ernannt.

Gleichzeitig hat er sich weitergebildet: So hat Wirz ein Masterstudium in Kommunikation an der Hochschule für Wirtschaft (HWZ) absolviert und 2011 mit der Masterarbeit zum Thema «Social Media in Blaulichtorganisationen» abgeschlossen. «Heute interessiere ich mich nach wie vor sehr für dieses Thema, doziere dazu und tausche mich regelmässig mit anderen Organisationen auch auf europäischer Ebene dazu aus», so Wirz.

Die Nachfolge von Michael Wirz bei der Stadtpolizei Zürich ist noch offen.