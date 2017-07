Die Migros-Wochenzeitungen «Migros-Magazin» und «Migros Magazine» werden ab Januar 2018 beim bisherigen Partner Tamedia an den Standorten Zürich, Bern und Bussigny VD sowie neu bei NZZ Media Services in St. Gallen gedruckt. In den letzten Jahren hatten Tamedia und Ringier Print in Adligenswil LU die Druckaufträge.

Die Verträge für ein Gesamtvolumen von insgesamt 2,1 Millionen Exemplaren pro Woche wurden für eine Laufzeit von drei Jahren abgeschlossen, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Aufträge wurden Anfang Jahr neu ausgeschrieben und die Angebote in einem umfangreichen Evaluationsverfahren geprüft. «Die Gesamtpakete von Tamedia und NZZ haben uns überzeugt», wird Rolf Hauser, Leiter Verlag, in der Mitteilung zitiert.

Die Migros-Medien sind das Medienhaus der Migros. Mit dem Deutschschweizer «Migros-Magazin» und dem Westschweizer «Migros Magazine» produzieren sie die zweitgrösste Wochenzeitung der Schweiz mit einer Auflage von rund 2,1 Millionen Exemplaren. (pd/cbe)