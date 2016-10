Havas Zürich: Mission «Wir helfen machen» gestartet

Zum 40-jährigen Geburtstag lanciert Coop Bau+Hobby seinen Neuauftritt. Die drei Worte «Wir helfen machen» bringen auf den Punkt, was der Besucher erwarten darf – kompetente Unterstützung für Garten, Haus und Hobby, wie die Agentur Havas in einer Mitteilung schreibt. Dank einer kontinuierlichen Erweiterung des Angebots und mehr als 2200 Mitarbeitenden in der ganzen Schweiz, sorge Coop Bau+Hobby für den kleinen und grossen Erfolg in den eigenen vier Wänden.

Die drei Bereiche Garten, Haus und Hobby werden vom «Wir helfen machen»-Trio belebt. Zum Launch der nationalen Kommunikations-Offensive verweisen die drei Experten auf zahlreiche Angebote und Services und stehen in diversen Filialen mit Tipps bereit. Die Icons der Bereiche Garten, Haus und Hobby zieren dabei die Brust der Protagonisten. Diese Signaletik wird im Laufe des kommenden Jahres Einzug in die Fillialen bei Coop Bau+Hobby finden und dem Besucher das Einkaufserlebnis durch ein strukturiertes Kundenleitsystem vereinfachen.

Sämtliche Massnahmen, unter anderem auch Plakate und Anzeigen, gliedern sich in das Corporate Design des Baumarkts ein. Abgerundet wurde der Launch mit einer umfassenden Ambient-Aktion: Fassadenkleber, Pflanzenstecker und Velosattelbezüge verwiesen überall dort auf das Angebot von Coop Bau+Hobby, wo es etwas zu Verschönern oder Aufzuwerten gab.

Begleitend zum Neuauftritt des Baumarktes wurden zudem diverse Jubiläumsaktionen initiiert, wie es in der Mitteilung heisst. Besucher wurden eingeladen, mit dem Profi für Garten, Haus und Hobby das 40-jährige Bestehen zu feiern. Neben kulinarischen Köstlichkeiten standen dabei Produktdemonstrationen sowie weitere Aktionen für die ganze Familie im Vordergrund.

