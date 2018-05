Farner: Mit dem Branchen-«Oscar» ausgezeichnet

«The Holmes Report» ehrt Farner bei der Emea-Sabre-Awards-Gala in Amsterdam als «Beratungsunternehmen des Jahres 2018 in der Region Deutschland, Österreich und Schweiz». Als erste Schweizer Kommunikationsagentur erhält Farner bereits zum dritten Mal – nach 2012 und 2015 – «die europaweit wichtigste Auszeichnung für exzellente Kommunikationsberatung», wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.

Farner setzte sich als einzige Schweizer Agentur unter den Nominierten gegen die deutschen Agenturen Finks & Fuchs und FischerAppelt sowie gegen die internationalen Netzwerkagenturen Cohn & Wolfe und Weber Shandwick durch. «Wir messen uns gerne mit den besten Agenturen aus Europa, dem mittleren Osten und Afrika», wird Roman Geiser, CEO & Managing Partner von Farner, zitiert. «Die Auszeichnung als Agentur des Jahres ist eine schöne Anerkennung für unser ganzes Team.»

Ausserdem wurde die Lifestyle-Kampagne «Made Visible» von Farner und TCS für mehr Sichtbarkeit im Strassenverkehr mit dem Gold-Sabre-Award in der Kategorie «Government Agencies» ausgezeichnet. (pd/cbe)