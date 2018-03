Allink: Mit Liebe zu gestärkter Markenpersönlichkeit

Was mit einer einfachen Sushi-Bar in Oerlikon begann, ist in den vergangenen zehn Jahren zum Gastronomie-Unternehmen mit drei Standorten, Catering-Business und Sushi-Kursen herangewachsen. Die Zürcher Branding-Agentur Allink brachte mit einem tiefgreifenden Branding-Prozess Angebot und Marke wieder in Einklang, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der neu entwickelte Claim «Japanese Tapas with Love» stellt dabei nicht nur das aussergewöhnliche kulinarische Angebot in den Fokus, sondern lässt auch die Kai-Sushi-Philosophie durchscheinen – mit der Liebe als Leitmotiv für alles Denken und Handeln.

On- und offline erlebbar wird die geschärfte Markenpersönlichkeit von Kai Sushi im Brand Design, auf der neuen Website und natürlich vor Ort in den Restaurants – beispielsweise am neuen Standort Schiffbau, der bereits im neuen Brand Design realisiert wurde.

‪Verantwortlich bei Kai Sushi: Amit Shama-Levaillant (Geschäftsinhaber), Lea Strobel (Marketing & Kommunikation), Alex Nikolsky (Chef); verantwortlich bei Allink: Christoph Schlatter (Creative Direction), Mike Walder (Web Strategy), Marc Wöltinger (Brand & Content Strategy), Roger Lang (Art Direction), Franziska Walser (Graphic Design), Joel Sinott (Web Design), Simon Zangger (Photography), Lukas Lienhard (Photography), Michelle Parli (Content). (pd/cbe)