Seed: Mit Monsieur Du Sel durch das Bergwerk

In Bex in den Waadtländer Alpen wird seit 500 Jahren Salz gewonnen. Das im Gestein gebundene Salz wird von Stollen aus angebohrt, mit Wasser aufgelöst und in der Saline von Bex zu Salz verarbeitet. Rund 70’000 Personen besuchen das Salzbergwerk von Bex jedes Jahr, wie es in einer Mitteilung heisst.

Seed hat den neuen Besucherfilm entwickelt und produziert. Der Film erzählt alles Wissenswerte über das in Bex produzierte Sel des Alpes: Herkunft, Bedeutung, Verwendung, Abbau und Herstellung. Der stolze Erzähler, Monsieur Dubois, wird dabei von seinem eifrigen Helfer, dem Strichmännchen Monsieur Du Sel, unterstützt. Nur ist Monsieur Du Sel ein etwas eigenwilliger Charakter…



Für Drehbuch und Regie verantwortlich zeichnet Daniel Leuthold, die Animationen hat Adrian Wisard kreiert. (pd/cbe)