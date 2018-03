Ticino Turismo: Mit neuem Erscheinungsbild in die Saison 2018

Mit dem neuen Erscheinungsbild will das Tessin gemäss Mitteilung künftig mehr sein als «nur» die Sonnenstube der Schweiz: «Der Gast von heute lebt in einer digitalisierten Welt und ist auf dem ganzen Erdball unterwegs, was uns wie viele andere Tourismusorganisationen vor die Herausforderung stellt, sich neu zu positionieren», wird Elia Frapolli, Direktor von Ticino Turismo, in der Mitteilung zitiert. Globalisierung, Digitalisierung und der Wunsch nach Authentizität würden völlig neue Ansprüche an die Kommunikation von Tourismusorganisationen stellen. «Die Sonnenstube der Schweiz werden wir immer bleiben», so Frapolli.

Menschen, Momente und Emotionen

Das neue Branding wurde in enger Zusammenarbeit mit der Tessiner Designagentur Sketchin anhand von Kreativworkshops, Marktbeobachtung sowie Analysen der Zielgruppenbedürfnisse durch Gästebefragungen und vielen Gesprächen erarbeitet. Das Ergebnis dieser Arbeit soll zeigen, dass das Tessin nicht nur eine Besonderheit wie etwa die vielen Sonnenstunden habe, sondern «ein Mosaik aus vielen kleinen, authentischen Erlebnissen» sei. Und diese besonderen Momente sorgten nicht selten für die grössten Emotionen, heisst es in der Mitteilung. Das Konzept der authentischen Momente stehe deshalb im Mittelpunkt der neuen Marketingstrategie: Künftig sollen konkrete Erlebnisse mit genauer Ortsangabe, Uhrzeit und Tag vorgestellt werden, an denen diese charakteristisch erlebbar sind.





Weiter werden Menschen aus der Region vorgestellt, die durch ihre Arbeit oder ihre Leidenschaft für ein Thema das Urlaubsangebot vor Ort ausmachen. Ideen für einen Aufenthalt im Tessin anhand der Geschichten dieser Menschen zu kommunizieren, sei somit ein weiterer Schwerpunkt des neuen Markenauftritts.

Die Neupositionierung zeigt sich auch im neuen Logo. Hier fügen sich die vielen kleinen Erlebnisse zu einem Mosaik, in geografischer Form des Tessins, mit Farben aus der Natur des Kantons, die gleichzeitig die verschiedenen Emotionen symbolisieren sollen, welche die Besucher bei den jeweiligen Erlebnissen empfinden können. «Kleine Momente, Grande Emozione» lautet der Claim, der das Logo in der Endkundenwerbung begleitet und im deutschsprachigen Raum zusätzlich auf die «Italianità» des Kantons hinweist.

Neue App und Imagebroschüre



Bei der Erarbeitung des neuen Brandings wurde ein besonderes Augenmerk auf eine klare und freundliche Umsetzung an allen Touchpoints gelegt – von den digitalen Kanälen über Printmedien bis hin zu audiovisuellen Anwendungen.

Ab sofort gibt es auf der Webseite der Tourismusdestination eine Auswahl an besonderen Erlebnissen und Geschichten über Menschen der Region. Weiter steht neu die App «MyTicinoHighlights» zur Verfügung. Damit können Gäste individuell auf sie abgestimmte Tipps für ihren Aufenthalt im Tessin erhalten. Gleichzeitig startet die Social-Media-Kampagne #ticinomoments, die Gäste und Einheimische dazu einlädt, ihre besonderen Momente im Tessin zu teilen.

Auch gedruckte Werbemittel behalten im neuen Erscheinungsbild ihre Wichtigkeit. So gibt es künftig weiterhin eine Übersichtskarte der Region sowie eine Imagebroschüre mit Inspirationen für Ferien im Tessin. Neu ist das Magazin #ticinomoments, das künftig einmal im Jahr erscheint. Darin präsentieren sich ebenfalls die Geschichten rund um Menschen im Tessin sowie Tipps für Erlebnisse und Neuigkeiten aus der Region. (pd/maw)