Noord: Mit viel Farbe Austausch und Mobilität fördern

«Movetia» ist die von Bund und Kantonen getragene nationale Agentur für die Förderung von Austausch und Mobilität. Sie hat ihre Tätigkeit per 1. Januar 2017 aufgenommen. Auf der Suche nach dem Fundament und ihren Markenwerten, einem stimmigen Naming und ansprechenden Kommunikationsauftritt wurde Mitte 2016 Noord engagiert.



Mit der Vision vor Augen, dass alle Jugendlichen im Verlauf ihrer Ausbildung zumindest einmal an einem länger dauernden Austausch- und Mobilitätsprojekt teilnehmen und dem Ziel, dass Austausch und Mobilität fest in der Bildungspolitik verankert sind, wurde in einem mehrstufigen Verfahren die Agentur «Movetia» benannt und geschaffen, schreibt Noord in der Mitteilung.



Gemeinsam mit Movetia und commonsense habe man den Markenkern erarbeitet und somit die Basis für die Gestaltung erschaffen. Die bunten Farben und die Bilder beschreiben laut Noord den kulturellen Austausch und jugendliche Freude. Im Gegenzug dazu seien die Informationen mit klarer, serifenloser Schrift abgesetzt und kommunizierten unmittelbar mit ihrer breiten Zielgruppe. (pd/wid)