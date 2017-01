Reach: Modernes Layout in Retro-Anmutung

Mit der Ausgabe 2017 präsentiert sich das Bordmagazin der Helvetic Airways in neuem Look und einem völlig überarbeiteten inhaltlichen wie visuellen Konzept. Die Titelgestaltung von «Relax» erinnert mit dezenter Retro-Anmutung an Zeiten, in denen Fliegen noch ein Luxus für wenige war. Das moderne Layout gibt den einzelnen Rubriken eine klare, lesefreundliche Struktur und der Papierwechsel im Innenteil lässt die vorgestellten Destinationen noch attraktiver erscheinen, heisst es in einer Agenturmitteilung.

Eine wichtige Rolle im Inhaltskonzept kommt auch den Mitarbeitenden von Helvetic Airways zu, die mit einer Vielzahl von Portraits und Interviews Einblicke hinter die Kulissen der dynamischen Schweizer Airline bieten. Exklusive Reportagen mit erstklassigen Fotos – verfasst von namhaften Journalisten wie Michèle Roten – verkürzen die Zeit an Bord und inspirieren zu neuen Zielen. «Mit diesem neuen Konzept ist es uns gelungen, ein Bordmagazin zu kreieren, das fast so schön ist, wie das Reisen selbst und unseren Passagieren aufzeigt, warum es sich lohnt, immer wieder zu uns an Bord zu kommen», wird Projektleiterin Tabea Steffen in der Mitteilung zitiert.

Verantwortlich bei Helvetic Airways: Tabea Steffen (Projektleitung); bei Reach Partners: Dominik Gasser (Creative Director), Stefan Zinkl, Melanie Sellmann (Art Direction), Angela Roos (Senior Account Director); weitere Verantwortliche: Matthias Mächler, Die Magaziner (Redaktion), Christoph Zurfluh, Die Magaziner (Produktion), SprachWeberei AG (Korrektorat/Übersetzung), Patrick Linner, Prinzipien (Bildbearbeitung), Abächerli Media AG (Druck). (pd/cbe)