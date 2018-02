Swissquote: Monica Dell’Anna soll in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat der Swissquote Group Holding hat beschlossen, den Aktionären an der Generalversammlung vom 4. Mai 2018 die Wahl von Monica Dell‘Anna in den Verwaltungsrat vorzuschlagen. Die übrigen fünf Mitglieder stellen sich zur Wiederwahl zur Verfügung, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Mit Monica Dell’Anna gewinnen wir eine erfahrene Unternehmerpersönlichkeit mit ausgewiesener Fachkompetenz in digitalen Transformationsprozessen. Wir sind überzeugt, dass sie unser Gremium wirkungsvoll verstärken wird», wird Verwaltungsratspräsident Mario Fontana in der Mitteilung zitiert.

Dell’Anna ist schweizerische und italienische Doppelbürgerin und seit 2016 in der Unternehmensleitung der NZZ-Mediengruppe für den Geschäftsbereich Business Medien tätig. Davor war sie in der Konzernleitung der BKW AG und während über zehn Jahren in verschiedenen Führungsfunktionen bei Swisscom tätig. Sie startete ihre Karriere in der Forschung und war anschliessend Beraterin bei McKinsey. Die heute 46-Jährige studierte in Italien Elektrotechnik und hält ein Doktorat in Telecommunications Engineering des Kings’ College in London. (pd/cbe)