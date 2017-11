Process: Mövenpick Restaurants erhalten neuen Auftritt

Ein Dutzend fast schon historische Mövenpick Restaurants in der Schweiz und in Deutschland werden 2018 einem Rebranding unterzogen. Die Brandcommunication-Agentur Process erhielt den Zuschlag. Sie wird die Marke «Mövenpick Restaurants» schärfen sowie Markenauftritt und -Kommunikation neu gestalten. Dabei soll die 70-jährige Geschichte von Mövenpick eine wesentliche Rolle spielen, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.

Das Rebranding wird räumlich als erstes in der Brasserie Baselstab in Basel ausgerollt. Der prominente Standort wird demnächst einem Umbau unterzogen.

Carolin Versteeg, Chief Marketing Officer Marché International und auch verantwortlich für die Mövenpick Restaurants, freut sich auf die Zusammenarbeit. «Die ersten Ideen und Ansätze von Process haben uns sehr überzeugt und gefallen. Das Team hat es einmal mehr verstanden, für unser anspruchsvolles Briefing erfrischende und unerwartete Lösungen zu finden», wird Versteeg in der Mitteilung zitiert. Process hat schon in der Vergangenheit für Marché International unter anderem am Rebranding für die Marché Mövenpick Restaurants gearbeitet. (pd/cbe)