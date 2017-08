Marketing PRobst GmbH: Nach der Weltreise eine neue Firma

Vor rund einem Jahr verkaufte Roman Probst sein Übersetzungs-Unternehmen Translation Probst an den französischen Marktführer Technicis (persoenlich.com berichtete). Probst nahm sich eine Auszeit und machte sich auf Weltreise, bis er im Sommer dieses Jahres nach Hawaii gelangte. «Hier hatte ich viel Zeit zum Nachdenken, betrieb viel Sport und surfte an den schönsten Spots dieser Welt. Jedoch häuften sich in mir die Momente, in denen ich die Schweiz, mein Umfeld und die Arbeit vermisste», lässt sich Probst in einer Mitteilung zitieren. «Als ich mich dann dabei erwischte, wie ich an einem neuen Geschäftsmodell herumkritzelte, und sogar begann, das Textmanus für meine neue Website niederzuschreiben, wusste ich: Es war um mich geschehen.»

Bestärkt durch Gespräche mit einem Bekannten aus der Schweiz, der ebenfalls in Hawaii surfte, habe Probst den Rückflug in die Schweiz gebucht, wo er am 6. August ankam und sich sogleich an die Umsetzung seiner Geschäftsidee machte. Die Mission: Startups, KMU und Exits erfolgreich machen – mit Marketing und Kommunikation, von der Analyse bis zur Umsetzung, wie es in der Mitteilung weiter heisst. «Meine Erfahrungen, die ich als Unternehmer machen durfte, sind einmalig: von der Gründung über den Aufbau und die Internationalisierung bis zum Verkauf. Ich hätte mir in manchen Situationen gewünscht, auf einen zuverlässigen Berater, Projektleiter oder Realisierer zählen zu können», so Probst weiter. Diese Erfahrung möchte er anderen Unternehmern weitergeben und sie erfolgreich machen. «Mein Wunsch ist es, das Bewusstsein für strikte Kundenorientierung und Innovation in der Schweiz zu fördern und Arbeitsplätze durch massgeschneiderte Nachfolgelösungen für Unternehmen zu sichern.»

Laut eigenen Angaben ist der Start geglückt: Noch bevor die Website der Agentur online ging, sind die ersten drei Mandate zum Laufen gekommen. Zudem gehört Marketing PRobst bereits zu den an Kommunikation Schweiz angeschlossenen Agenturen. (pd/cbe)