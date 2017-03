Hotel Schweizerhof Bern: Nachfolgerin von Anja Ullmann steht fest

Nach über vier Jahren als Director of Sales & Marketing hat Anja Ullmann das Hotel Schweizerhof Bern per Ende Februar verlassen. Sie hat am 1. März 2017 die Position als Director of Sales & Marketing im Gstaad Palace übernommen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Am 1. Juni 2017 wird Dominique Anne Haslebacher die Position als Director of Sales & Marketing im Hotel Schweizerhof Bern antreten. Nach verschiedenen Stationen in der Hotellerie arbeitete sie die letzten vier Jahre als Verkaufsleiterin und Mitglied der Geschäftsleitung bei Gammacatering. (pd/tim)