PPR Media Relations: Natalie Meier ist neue PR-Consultant

Das Team der PPR Media Relations erhält mit Natalie Meier eine neue Mitarbeiterin. Als PR-Consultant übernimmt sie die Stelle von Andreas Moll im Bereich der klassischen und visuellen Medienarbeit, schreibt die Agentur in einer Mitteilung.

In dieser Position übernimmt Meier seit Mitte Februar als Schnittstelle zwischen Agentur, Kunden, Medienschaffenden, Bloggern, Fotografen und VJs jegliche Public-Relations-Belange. Mit ihrer Erfahrung in der nationalen und internationalen Medienarbeit stärke sie die Kompetenzen Agentur in den klassischen PR-Dienstleistungen und im Bereich der visuellen PR, heisst es weiter. Andreas Moll orientiere sich mit einem Studium zum Primarlehrer beruflich neu. (pd/wid)