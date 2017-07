Ruby: Neue Agentur in starken Frauenhänden

Kaufentscheidungen werden grösstenteils emotional getroffen – entgegen der Annahme vieler Kunden auch von Männern, im B2B-Umfeld und bis zu einem gewissen Grad selbst bei Investitionsgütern. Unternehmen benötigen daher einen weiblichen Blick auf ihren Auftritt und ihre Kommunikation: Aus dieser Idee entstand Ruby, wie es in einer Mitteilung heisst.

Mit Authentizität punkten

Die frauengeführte Agentur bietet ihren Kunden das ganze Paket von der Beratung bis zur Umsetzung in den Bereichen Branding, Kommunikation und Design. «Wir wollen, dass unsere Kunden am Markt authentisch auftreten. Darum ermutigen wir sie dazu, ihren wahren Charakter durchscheinen zu lassen – das polarisiert, verleiht aber ein unverwechselbares Profil», wird Managing und Creative Director Katrin Hasler in der Mitteilung zitiert.

Dieses Credo stand auch bei der Entwicklung des eigenen Auftritts im Vordergrund: Knallige Farben, geometrische Formen und ein Mix aus zwei klassischen Schriften treffen auf lockere Texte. «So sind wir eben – Ruby steht für eine seit den Fünfzigern oft besungene junge, freche Frau, aber auch für einen wertvollen Edelstein. Diese Kombination passt zu uns und spiegelt sich in unserer Arbeit, die frisch und hochwertig zugleich ist», so Hasler weiter.

Die Agentur denkt über klassische Grenzen hinaus. «Visuelle Gestaltung ist nicht auf zwei Dimensionen beschränkt, darum beziehen wir auch die dritte Dimension mit ein – konkret designen wir für unsere Kunden alles vom Logo über die Website bis zum Interior Design», erklärt Art Director Cinzia Monguzzi, die ursprünglich gelernte Restaurationsvergolderin ist.

Insbesondere erfolgsversprechenden Startups will Ruby in Sachen Branding und Kommunikation auf die Sprünge helfen. Aus diesem Grund ist die Agentur eine Kooperation mit Startups.ch eingegangen. Aber auch für KMU und Grossunternehmen verschiedenster Branchen bringen die beiden Frauen laut eigenen Angaben neue Ideen ein. (pd/cbe)