Contcept Communication: Neue Filiale in Lausanne eröffnet

Die Zürcher PR-Agentur Contcept Communication hat vergangene Woche in Lausanne eine Filiale eröffnet. Die Agentur wird von Jessica Chakhsi geleitet, wie es in einer Mitteilung heisst.

Um die Präsenz in der Westschweiz zu stärken, hat sich Contcept Communication jetzt zu einer weiteren eigenständigen Präsenz in Lausanne entschieden. Am 1. Dezember wurden die Räumlichkeiten an der Rue du Jura bezogen. Geleitet wird die Filiale von Jessica Chak hsi , die jahrelange Erfahrung in der Westschweizer Medien - und Influencer - Szene hat.Sie wird von Freelancern unterstützt.

Barbara Ryter und Andreas Messerli, die Inhaber von Contcept Communication, haben einen starken Bezug zur Westschweiz. Beide sind im zweisprachigen Biel - Bienne aufgewachsen. «Bisher haben wir die PR-Arbeit für die Westschweiz erfolgreich von Zürich aus erledigt . Aber eine Präsenz vor Ort war schon lange unser Ziel», wird Messerli in der Mitteilung zitiert. Operativ ist die Filiale den Agentur-Inhabern Barbara Ryter und Andreas Messerli unterstellt. (pd/wid)