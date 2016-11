Habegger Group: Neue Struktur mit fünf Subbrands

Die Habegger Group strukturiert ab sofort ihre Dienstleistungen in neue Geschäftseinheiten und kommuniziert diese über fünf Submarken. Die neuen Marken Habegger Studios, Habegger Productions, Habegger Constructions, Habegger Event Technology und Habegger System Integration decken Bedürfnisse im Live-Kommunikationsmarkt ab. Das Unternehmen besteht seit über 30 Jahren und beschäftigt insgesamt 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Zürich, Wien und Doha.

Der Markt der Live-Kommunikation ist in ständiger Bewegung. Komplex und zuweilen unübersichtlich sind die Angebote. Dank seiner modularen Submarkenstrategie wirkt Habegger dem entgegen. Mit Innovation, Kompetenz und Qualität in jedem Bereich will Habegger auf diese Weise einmalige Erlebnisse schaffen. «Wir ergänzen Bewährtes mit Neuem, bündeln Kompetenzen und erweitern sie um elementare Dienstleistungen, die in den zukünftigen Märkten eine zentrale Rolle spielen werden. Wir bieten die gesamte Wertschöpfungskette rund um Live-Kommunikation», wird Simon Ackermann, CEO der Habegger Group, in einer Mitteilung zitiert. (pd)