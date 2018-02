Stämpfli: Neuer Auftritt der «samariter»-Zeitschrift

Am 14. Februar erschien die Zeitschrift «samariter» erstmals im neuen Layout. Das Berner Kommunikationsunternehmen Stämpfli übernimmt bei der neuen Zusammenarbeit alle Leistungen rund um die Herstellung der Zeitschrift unter Verwendung des Redaktionssystems «Stämpfli EditorBox», wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.

Das neue Konzept des Verbandsmagazins beinhaltet eine Reduktion von zehn auf vier Ausgaben pro Jahr, die neu in drei identischen Sprachausgaben auf Deutsch, Französisch und Italienisch erscheinen. Dafür wurde der «samariter» formal und inhaltlich umgestaltet. Ziel des angepassten Redaktionskonzeptes sei es, den Mitgliedern relevante und vernetzte Informationen zu bieten und dank neuen Dialogrubriken einen intensiveren Austausch zu ermöglichen. Zudem sollen die 24 Kantonalverbände die Möglichkeit erhalten, ihre Mitglieder auf vier bis acht Seiten über Wichtiges aus ihren Regionen zu informieren.

In der Schweiz engagieren sich rund 23’800 Samariterinnen und Samariter in den 1000 lokalen Samaritervereinen und rund 2800 Jugendliche in 126 Samariter-Jugendgruppen. «Mit dem neuen Format wollen wir unsere Mitglieder noch gezielter ansprechen und informieren», wird Sonja Wenger, Redaktorin «samariter», in der Mitteilung zitiert.

Mit dem neu gestalteten Magazin bereichere der «samariter» das bestehende Portfolio von Stämpfli. Das Kommunikationsunternehmen deckt dabei eine breite Palette von Dienstleistungen ab – dazu gehören die Implementierung des Redaktionssystems «Stämpfli EditorBox», Layout, Korrektorat in drei Sprachen sowie Druck und Versand. (pd/maw)