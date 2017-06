Gyselroth: Neuer Auftritt zum runden Geburtstag

Seit zehn Jahren begleitet Gyselroth das Festival da Jazz und sorgt für den Markenauftritt. Die Besonderheit des Festivals besteht darin, dass international renommierte Künstler in einem intimen Rahmen von maximal 150 Zuschauern im legendären Dracula Club auftreten, wie es in einer Mitteilung heisst.

Zum Jubiläum konnte die Marke weiterentwickelt werden. Ziel war, die hohe Wiedererkennung beizubehalten und trotzdem ein hohes Mass an Erneuerung einzubringen und vermehrt den Anforderungen einer digitalen Welt gerecht zu werden. Zentrales Element des Markenauftritts ist das jährlich wechselnde Key Visual. Dieses wurde dieses Jahr erstmals gemeinsam mit dem Fashion-Fotografen Christian Ammann als bewegte Bildsequenz produziert. So kann ein konsistenter Markenauftritt auch in digitalen Medien und Anzeigeflächen sichergestellt werden.

«Wir glauben daran, dass Marken von Grund auf digital gedacht werden müssen um in der heutigen Zeit zu bestehen. Deshalb sehen wir digitale Massnahmen nicht als flankierend, sondern als Teil der DNA einer Marke», wird Creative Director Andreas Roth in der Mitteilung zitiert.

Die komplett neue Website folgt mit über 50 Prozent mobilen Besuchern dem «Mobile First»-Ansatz. Mit einer Customer-Journey-Analyse wurde das gesamte Festival-Erlebnis analysiert und der Kommunikationsplan festgelegt. Neben den Informationen zu den Konzerten soll über Storytelling vermehrt das Gesamterlebnis inklusive Anreise und Aufenthalt im Engadin thematisiert werden.

Zu den digitalen Massnahmen wurde aber auch im Printbereich kräftig investiert. Das Programmheft wird neu zu einem über 200-seitigen Festival-Guide, der nicht nur informieren, sondern vor allem inspirieren soll. Die Jubiläumsbildstrecke vom Festival-Fotografen Matthias Heyde, die verschiedenen Aufklapper und der Einsatz unterschiedlicher Papiersorten laden zum Entdecken ein.



