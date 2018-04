Die in Baden beheimatete Full-Service-Agentur wechselt ihren Namen und heiss ab sofort Schärer AG, wie es in einer Mitteilung heisst. Ausserdem tritt sie mit neuer Geschäftsleitung an. Zusammen mit Andreas Schärer bildet Shady Ashong seit September 2017 das Führungsgremium der Full-Service-Agentur. Simon Schleuniger, seit 2015 im Unternehmen, wurde in die erweiterte Geschäftsleitung gewählt. Auch die Kreation erhielt Verstärkung durch Art Director Daniel Kobi. Dies, nachdem Partnerin Sandra Kohler das Unternehmen im vergangenen September verlassen hatte (persoenlich.com berichtete).

Reduziert auf den Kern

Andreas Schärer führte das Unternehmen über die letzten 10 Jahre als Hauptaktionär unter dem Namen Schaerer und Partner. Die Besinnung auf den Ursprung seines Familiennamens führe zum Wechsel auf die Schreibweise «Schärer».

Dies geschehe einhergehend mit einem Kulturwandel zu einem «innovativen Unternehmen, das mit modernen Netzwerkstrukturen, basierend auf dem Self-Empowerment jedes Teammitglieds», wirke.

«Die Umfirmierung unterstreicht den Wandel der Agentur. Wir verstehen dies als Schritt in der steten Weiterentwicklung des Unternehmens. Mit der neuen Netzwerk-Struktur wird gewährleistet, dass die bestmögliche Besetzung das Maximum an Know-how in jedes Projekt eingibt», wird Andreas Schärer in der Mitteilung zitiert.

Neues Management, neuer Art Director

Shady Ashong war zuletzt CEO der Online-Marketing-Agentur Löwenstark, verantwortlich für Schweiz und Österreich. Er hat bei Brands wie BenQ, IBM und LG Electronics internationale Erfahrungen gesammelt. Zusammen mit Andreas Schärer führt Ashong die Agentur und verantwortet die Bereiche Online und Digitalisierung. Gemeinsam haben sie das Ziel, das Unternehmen als Kommunikationsnetzwerk weiterzuentwickeln.

Simon Schleuniger ergänzt das Führungsteam als Leiter der Bereiche Kreation und Events in der erweiterten Geschäftsleitung. Der diplomierte Grafikdesigner blickt auf eine langjährige Erfahrung in der Kreation und im Eventmanagement zurück und war bereits in den vergangenen Jahren für die Leitung der Grafik-Unit von Schaerer und Partner verantwortlich.

Daniel Kobi ist seit März 2018 im Unternehmen tätig und verantwortet als kreativer Kopf der Agentur die Art Direction. Zuvor war er in Festanstellungen sowie als Freelancer für Agenturen wie Havas Zürich, KSP Werbeagentur, Publicis, Wirz und Jung von Matt/Limmat tätig. Kobi ist Preisträger zahlreicher Awards, unter anderem von ADC Schweiz und Europe, Eurobest, New York Festivals, LIAA, Effie und Swiss Poster Award. (pd/maw)