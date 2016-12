Lafarge Holcim: Neuer Head of Media Relations

Beat Werder wird ab März 2017 neuer Head of Media Relations bei Lafarge Holcim, wie es in einer Mitteilung heisst. Werder wird an Caroline Hempstead, Group Head Communications, Public Affairs & Sustainable Development, berichten.

Er war zuvor als Head of Communications für das Staatssekretariat für internationale Finanzfragen (SIF) in Bern tätig. Davor war er Chief Communications Officer für die PubliGroupe in Lausanne. Er bekleidete zudem Führungsfunktionen im Bereich Kommunikation bei den Rückversicherern SCOR in Paris und Swiss Re in Zürich. Werder verfügt über einen Master in Public Administration der Cornell University in Ithaca, NY, sowie einen Abschluss der Universität Zürich in Advanced Corporate Finance. (pd/clm)