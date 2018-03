Markenfels: Neuer Markenauftritt für Medizintechnik-Anbieter

Markenfels wurde mit einem umfangreichen Brand Audit und mit der Weiterentwicklung der Markenpositionierung des Healthcare-Unternehmens Siemens Healthineers auf Basis der Unternehmensstrategie beauftragt, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt. Im Rahmen von Workshops mit dem Management habe Markenfels eine Markenstrategie entwickelt, die das Healthcare-Unternehmen im Premiumsegment positionieren und gleichzeitig die Verbindung zu Siemens stärken soll. Auf Basis des Markenkerns «Shaping the Future of Healthcare» solle die Innovationskraft der beiden Marken Siemens und Siemens Healthineers visualisiert und den Führungsanspruch des Unternehmens unterstrichen werden.





Seit März 2018 ist das das Unternehmen mit einem Jahresumsatz von 13,8 Milliarden Euro an der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet. Es handelt sich um einen der grössten Börsengänge in der deutschen Geschichte.

Für den Launch des überarbeiteten Markenauftritts anlässlich des Börsengangs konzipierte Markenfels zahlreiche Umsetzungen. Dazu gehören unter anderem Webseite, Animationen, Anzeigen, Gigaposter, Präsentationen, Press Folder, Broschüren-Cover und Roll-ups sowie ein Design Look Book.





Verantwortlich bei Markenfels: Ulrike Grein (Strategie), Gernot Honsel (Beratung), Janina Berger (Creative Direction), Janine Bachmann (Design), Aimara Burckhardt (Digital Design), Danny Accola (Design), Sabrina Sieber (Projektmanagement). (pd/maw)