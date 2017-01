Herger Imholz: Neuer Name und neuer Standort

Die Herger Imholz AG heisst ab sofort HI Schweiz AG und bewegt sich weiter. Nach dem Hauptstandort Altdorf und der erfolgreichen Positionierung in Zürich folgt nun eine Niederlassung in Luzern, heisst es in einer Mitteilung.

«Wir kommen unserer Kundschaft einen weiteren Schritt entgegen und entwickeln das Tätigkeitsfeld in der Zentralschweiz und darüber hinaus weiter», wird Yves Herger, Inhaber und Creative Director, zitiert. Entsprechend sei auch der Namen angepasst worden. «HI Schweiz AG zeigt anhaltende Aufbruchstimmung, ist Perfektion in der Reduktion, ist Schärfung und Konzentration», so Mathias Bamert, welcher als CEO die strategische Gesamtleitung der Firma verantwortet.

Art Director Philipp Michel übernimmt die Leitung von HI Luzern. (pd/cbe)