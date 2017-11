Valencia Kommunikation: Neues Agenturmodell für Zürcher Standort

Valencia Kommunikation, die laut eigenen Angaben grösste Kommunikationsagentur der Nordwestschweiz, baut ihren Standort in Zürich aus. Nach der Akquisition von Cab Web Services im Vorjahr mit 20 Entwicklern im Bereich CMS- und Backendsysteme, wird sich Zürich nun auf die Bereiche Digital Marketing, Interaction Design, Frontend Technology und Digital Innovation fokussieren. Die neue Agentur unter der Leitung von Remo Brunner nennt sich kurz Nueva. Die Valencia Gruppe beschäftigt an den drei Standorten nun über 80 Mitarbeitende, wie es in einer Mitteilung heisst.

Remo Brunner wird Partner und Geschäftsführer

Mit Brunner konnte ein erfahrener Kommunikationsfachmann ins Boot geholt werden, der in den letzten Jahren zahlreichen Projekten zu Sichtbarkeit und Erfolg verhalf, heisst es weiter. Brunner startete seine Laufbahn bei Jung von Matt/Limmat als PR-Berater, war bei Hinderling Volkart Leiter Beratung und Projektleitung und in den letzten Jahren als Freelancer unter anderem für JvM, Hinderling Volkart, Wirz, tbd, MRB, Thjnk, FCB Zürich und auch Valencia in Basel tätig. Neben Brunner arbeiten zurzeit drei weitere Personen auf Senior Level in den Bereichen Frontend und Interaction Design bei Nueva. Mittelfristig sollen drei bis vier weitere Positionen besetzt werden.

Für Michael Gerber, CEO von Valencia Kommunikation, ist Nueva die perfekte Ergänzung zum bestehenden Angebot. «Wir sind glücklich, mit Remo Brunner den perfekten Match gefunden zu haben. Er passt menschlich als auch fachlich ideal zu Valencia», wird Gerber in der Mitteilung zitiert. «Mit Cab und Nueva bieten wir nun alles, was es für effektives Digitales Marketing braucht: Strategie, Idee, Design und Entwicklung bis hin zur Verbreitung über die sinnvollsten Kanäle.» Gerber hoffe, mit Nueva ein Magnet für Werbetreibende zu sein, die offen sind für neue Methoden, um Produkte und Dienstleistungen in den digitalen Kanälen zu bewerben und letztlich zu verkaufen. Die im Juli 2017 neu gegründete Agentur ist bereits für Kunden wie Atos, Amag, Coop und die Eidgenossenschaft tätig.

Das Prinzip 60/40

«Wer bei Nueva arbeiten möchte, muss eigene Geschäftsideen mitbringen», wird Brunner zitiert. Hintergrund dieser Aussage ist die Tatsache, dass alle Mitarbeitenden über das Jahr gesehen neben den 60 Prozent für Nueva und die Gruppe auch 40 Prozent ihrer Arbeitszeit für neue digitale Geschäftsmodelle arbeiten werden.

Dabei wird gemeinsam beschlossen, welche internen oder externen Ideen man wie und mit welchem Aufwand begleiten möchte. Bei externen Projekten wird je nach Resultat aus dem eigens entwickelten Bewertungsverfahren und den Beteiligungsaussichten mehr oder weniger Honorar verlangt. Dabei seien auch reine Beteiligungen ohne jeglichen Geldfluss denkbar. «Unser grosses Ziel ist es, neue digitale Produkte oder Dienstleistungen auf den Markt zu bringen und erfolgreich zu machen», so Brunner. Für den Geschäftsbereich «Change & Innovation» wird in naher Zukunft ein weiteres Unternehmen gegründet, an dem leitende Mitarbeitende und auch externe Investoren beteiligt sein werden. (pd/cbe)